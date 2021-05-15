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الزراعة تزيل 20 حالة تعدي على الاراضي الزراعية في ثاني ايام العيد

السبت 15/مايو/2021 - 04:22 م
الزراعة
الزراعة
الفجر الاقتصادي
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي
التقرير اليومي بشأن منع البناء على  الأراضي الزراعية.

 وجاء فيه  أن حالات التعدى على الأراضي الزراعية ثان أيام عيد الفطر المبارك أمس الجمعة 14 مايو كانت 20 حالة بمساحة 19 قيراط وجاءت على النحو التالي 7 حالات في محافظة الفيوم و 6 في المنوفية  و 3 في سوهاج والمنيا  وحالة واحدة فقط في الغربية.

وقال "عيسى" أنه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات وأكد على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية

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وزارة الزراعة الزراعة التعدي على الاراضي الزراعية أجازة عيد الفطر المبارك

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