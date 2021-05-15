توقف مفاوضات نجم الزمالك مع بيراميدز بسبب مليون يورو

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التطورات بشأن صفقة انتقال نجم الزمالك إلى بيراميدز.





وكان بيراميدز قريبا من التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك قبل أن تتوقف المفاوضات مؤخرا.





وتوقفت المفاوضات بين بيراميدز ووكيل اللاعب التونسي، نظرا لعدم اقتناع النادي بطلب النجم التونسي الذي يشترط الحصول على 3 ملايين يورو.





وأكد ساسي لبيراميدز أنه لن يتنازل عن هذا المبلغ خاصة أنه تلقى أكثر من عرض خليجي بنفس هذا المبلغ.





وكان الزمالك حقق فوزا كبيرا أمس الجمعة على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.



