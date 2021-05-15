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بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

السبت 15/مايو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة نادي برشلونة لإجراء ثورة على مستوى قائمة الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يضع برشلونة خطة لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين لرفع مستوى الفريق، مع تقليل العديد من الرواتب داخل الفريق".

وأضافت:"وتشمل هذه الثورة 14 لاعبًا في البارسا من بينهم ، مثل: نيتو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، ماتيوس، مارتن برايثوايت، فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلي أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اقتنع بضرورة إجراء ثورة في الفريق، عقب النهاية للموسم الحالي وسط سلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق".

وتابعت:"وهناك العديد من الراحلين سيغادرون النادي الكتالوني، سواء خلال بيع نهائي أو إعارة أو فسخ عقد لخفض الرواتب".

واختتمت الصحيفة الإسبانية أن من القضايا الرئيسية في برشلونة، إذا كانت الثورة ستشمل أحد اللاعبين من أصحاب الوزن الثقيل في غرفة الملابس أم لا.

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لابورتا برشلونة إعادة هيكل

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