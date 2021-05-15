عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز، عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية المفتوحة، وترددها كالتالي:

تردد: 10853

الاستقطاب: أفقي H

معدل الرمز: 27500





كما تنقل أيضا عبر قناة سنغالية وأخرى إيفوارية، عبر قمر يوتلسات 9 شرق، حيث ستنقل قناة RTS2 السنغالية المباراة وترددها:

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500





فيما ستذاع على قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500



