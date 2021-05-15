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الفنانة وعد تنشر كواليس تفاصيل إكتشافها لمقلب رامز جلال

السبت 15/مايو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
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أكدت المطربة السعودية "وعد"، علي عدم اكتمال حلقتها مع رامز جلال في برنامج المقالب «رامز عقله طار» الذي تمت عرضه خلال شهر رمضان، بسبب اكتشافها المقلب لحظة دخولها الكبسولة.   

 
وكشفت المطربة السعودية، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لمتابعيها، أنها راودتها الشكوك حول قيام فريق برنامج «رامز عقله طار» بتدبير المقلب لها بسبب محاولاتهم المستمرة والإلحاح في إقناعها بشتى الطرق للدخول في الكبسولة المعلقة، ومنها أنهم أخبروها أنهم سيتركون بابها مفتوحا لكي تطمئن، لكنها لم تقتنع بكلامهم.


كما خرجت الفنانة السعودية «وعد» في مقطع فيديو عبر صفحتها لتقول لمتابعيها إنها الوحيدة التي تمكنت من فضح برنامج رامز جلال، واكتشفت أنه مقلب يدبر لها وأنه لم يقدر أحد عليه سواها، ووصفته بأنه «مجرم رسمي وليس مجنون رسمي».



واضطر فريق عمل البرنامج  لحذف حلقة كاملة من حلقاته أثناء تصويرها قبل بداية شهر رمضان بأيام، والتي كانت ضحيتها المطربة السعودية «وعد» بعدما اكتشفت تفاصيل المقلب ولم تكمل الحلقة.



وتعاون النجم رامز جلال مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية خلال موسم شهر رمضان، لتقديم آخر نسخة من برامج المقالب بعنوان برنامج «رامز عقله طار» الذي عرض على قناة «mbc مصر».


واستعان رامز جلال كعادته خلال اﻟﻣﻘﻠب، بفريق البرنامج لاستضافة أحد المشاهير من الفن أو الرياضة أو الإعلام، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في العاصمة السعودية الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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