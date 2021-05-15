"ورقية وكل مادة منفصلة".. استعدادات "التعليم" لامتحانات الإعدادية

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية، الامتحانات يوم 1 يونيو المقبل، وقد كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد تعليمات من الوزارة لواضعي الامتحانات بعدم تضمين أي أسئلة تعجيزية في الامتحانات، وأن تكون مباشرة لكنها تعتمد على الحفظ وليس الفهم.





وأكدت المصادر خلال تصريحاتها لموقع "الفجر"، أن الوزارة شددت على جميع المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ومن يتهاون في ذلك سوف يتم معاقبته وإحالة المسئولين عن المدرسة للتحقيق.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات سوف تكون ورقية في لجان وكل مادة منفصلة أي لا تكون مجمعة، وأشارت الوزارة خلال بيانات صحفية سابقة لها أنه من المقرر وجود 14 طالب في اللجنة للحفاظ على التباعد.





وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم، على أن مجموع الطالب في الامتحان بالترم الثاني هو الذى سوف يعتد به في تنسيق الثانوي العام والمدارس الفنية وأيضا التقدم لمدارس المتفوقين بعد انتهاء مرحلة الشهادة الإعدادية، لافتة إلى أن الامتحانات سوف تعتمد بشكل أكبر على الاختيار من متعدد ومنهج شهور مارس وأبريل وأجزاء من مقرر شهر مايو حسب توزيع المقررات الدراسية.



