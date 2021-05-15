ضاحي: ندعو المجتمع الدولي للوقف خلف الشعب الفلسطيني الصامد ونرفض الإنتهاكات الإسرائيلية الغاشمة عليه

دعا المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، ونائب رئيس الإتحاد الإفريقي للمنظمات الهندسية ورئيس مجموعة شمال افريقيا المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية لمؤازرة الشعب الفلسطيني جراء مايحدث له من إنتهاكات تخالف القوانين والأعراف الدولية.



وأصدرت نقابة المهندسين المصرية بيان أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع المهندسين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني أجمع، جرّاء الحرب العدوانية والممارسات الإجرامية من سلطات وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، مُعربةً عن أن هذه الكارثة هزَّت وجدان المهندسين المصريين خاصة والشعب المصري عامة.



وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء من مهندسين ومن أفراد الشعب الفلسطيني، جرّاء هذا العدوان الغاشم سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.



وناشدت نقابة المهندسين المصرية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياته والتدخل الفوري والحاسم لإنهاء هذه المأساة ووقف الحرب العدوانية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم وتوفير الحماية الكاملة للشعب بكل فئاته، وتهيب بالإخوة الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم بالتماسك والصمود أمام هذا العدوان السافر الغاشم.