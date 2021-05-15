Advertisements

تزايد أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بمراكز القليوبية

السبت 15/مايو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تزايدات في الساعات الماضية أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا المستجد داخل مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة، والتي يصل عددها إلى 9 مراكز وكلها كانت تعمل خلال أيام العيد ليصل إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن 17326 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و3363 تلقوا الجرعة الثانية.

وبحسب بيان مديرية الصحة، فإن 5921 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى، و1281 تلقوا الجرعة الثانية بمنفذ مستشفى كفر شكر المركزي، و5185 تلقوا الجرعة الأولى، و865 الجرعة الثانية بمركز طب الأسرة بسنديون في قليوب، و5573 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و130 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و55 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و51 جرعة أولى بمركز طبي سندبيس بالقناطر، و411 جرعة أولى ببنك الدم الإقليمي بأسنيت.

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت افتتاح 3 مراكز جديدة لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ وأسنيت مركز كفر شكر، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 9 مراكز على مستوى المحافظة لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

أخبار تهمك

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ أقل من ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ ساعة و نصف

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

كومان يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ ساعة و نصف

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

منذ أقل من ساعتين

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

03:51 م

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

03:52 م

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

04:30 م

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق