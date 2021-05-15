تزايد أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بمراكز القليوبية

تزايدات في الساعات الماضية أعداد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا المستجد داخل مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة، والتي يصل عددها إلى 9 مراكز وكلها كانت تعمل خلال أيام العيد ليصل إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن 17326 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى و3363 تلقوا الجرعة الثانية.



وبحسب بيان مديرية الصحة، فإن 5921 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى، و1281 تلقوا الجرعة الثانية بمنفذ مستشفى كفر شكر المركزي، و5185 تلقوا الجرعة الأولى، و865 الجرعة الثانية بمركز طب الأسرة بسنديون في قليوب، و5573 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و130 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها، و55 جرعة أولى بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و51 جرعة أولى بمركز طبي سندبيس بالقناطر، و411 جرعة أولى ببنك الدم الإقليمي بأسنيت.



كانت محافظة القليوبية قد أعلنت افتتاح 3 مراكز جديدة لمنظومة تلقي لقاح كورونا المستجد بمدينة العبور ومشتهر مركز طوخ وأسنيت مركز كفر شكر، ليرتفع عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورنا المستجد إلى 9 مراكز على مستوى المحافظة لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.