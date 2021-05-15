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أبو مازن يترأس اجتماعا طارئا لمتابعة التطورات بالأراضي الفلسطينية

السبت 15/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
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ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم السبت اجتماعا طارئاً؛ لمتابعة الوضع في الأراضي الفلسطينية كافة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقادة الأجهزة وكبار المسؤولين. 


واستمع الرئيس عباس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إلى تقارير مفصلة حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة سواء من قبل المستوطنين أو الجيش.


ووجه عباس بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة هذا العدوان.

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