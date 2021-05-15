المطران عطا الله حنا: فلسطين امتحان يومي للضمير العالمي



تابع حنا على صفحته الرسمية على فيس بوك: الفلسطينيون اوفياء لكل من يدافع عن قضيتهم هذه القضية التي الدفاع عنها هو انحياز للحق والعدالة وتأكيد على القيم الاخلاقية والانسانية التي يجب ان ينادي بها وان يتمسك بها كل انسان عاقل في هذا العالم.

– قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن القضية الفلسطينية هي امتحان يومي للضمير العالمي ونحن نتمنى ونطالب كافة الاحرار في عالمنا بأن يلتفتوا الى فلسطين وقضيتها العادلة وان يناصروا شعبها المظلوم والمنكوب كما ونوجه تحيتنا الى اشقاءنا العرب الذين يقفون عند الحدود الاردنية واللبنانية والسورية مطلقين صرختهم وندائهم بأنهم مع فلسطين ونحن بدورنا نثمن هذه الوقفة ونحيي هؤلاء الابطال الذين يعبرون عن وقوفهم الى جانب فلسطين وعاصمتها القدس وحتى ان كان تواجدهم بالقرب من الحدود.