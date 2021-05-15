الزراعة: استمرار العمل بمحطات التقاوي على مستوى الجمهورية في ثالث ايام العيد

لقى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، تقريرا من الدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي حول مواصلة واستمرار العمل بمحطات إعداد التقاوى على مستوى الجمهورية خلال ثالث ايام عيد الفطر المبارك، لاستلام خام تقاوى محصول القمح، و باقى المحاصيل الشتوية.





ووفقا للتقرير تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى و الإدارة المركزية لفحص و اعتماد التقاوى فى كافة محطات الإعداد، باستلام تقاوى خام المحاصيل الشتوية، فضلا عن توزيع تقاوى المحاصيل الصيفية على منافذ التوزيع التابعة للوزارة.





واوضح التقرير ان العمل مستمر في جميع محطات التقاوى على مستوى الجمهورية خلال اجازة عيد الفطر المبارك لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





واشار التقرير الى انه تم تفعيل غرفة المتابعة المركزية لتلقى الشكاوي والاقتراحات والتواصل مع جميع المحطات على مستوى الجمهورية والعمل على حلها على الفور وتذليل العقبات.