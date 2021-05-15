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على ربيع و أوس أوس يفتتحان موسما جديد من صباحية مباركة (صور)

السبت 15/مايو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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افتتح على ربيع و أوس أوس عروض مسرحية صباحية مباركة، في موسمها الثاني والجديد، وذلك بداية من عيد الفطر، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي. 


حيث يقدم ربيع و أوس أوس عروض صباحية مباركة في حفلات" ماتنية" ، من الساعة ٦ وحتى ٩ مساء، التزاما بإجراء الإغلاق. 


فيما تباع التذاكر حاليا من خلال موقع تيكتس مارشيه، أو من خلال شباك المسرح بجراند نايل تاور بجاردن ستي. 


مسرحية صباحية مباركة هي بطولة علي ربيع و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ديكور محمود سامي، أزياء مي مجدي، أشعار أيمن بهجت قمر، ألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، مدير الفرقة حسن نجيب، إخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

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