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تحرك سعودي في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية

السبت 15/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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 بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم السبت مع كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير ووفد الصين الدائم بصفته رئيسًا لمجلس الأمن لهذا الشهر، القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بفلسطين، وذلك ضمن تحركات المملكة بشأن فلسطين.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماعات تهدف إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما الأخيرة، ليضطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين.

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