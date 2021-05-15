عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني





قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتح ملف تجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ورهن مجلس إدارة النادي الأهلي مصير موسيماني مع القلعة الحمراء، بنتائجه فى مواجهة صن داونز وقدرته على قيادة المارد الأحمر إلى مواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه كبطل إفريقيا.





ويرغب موسيماني في تحقيق الفوز على فريقه السابق لتحسين علاقته مجددًا بالإدارة والجماهير، فى ظل تواضع النتائج فى الدوري وعدم الرضا عن طريقة اللعب.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



