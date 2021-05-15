هكذا احتلفلت ريهام أيمن بعيد زواجها السادس

احتفلت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس، من الفنان شريف رمزي.









وعلقت ريهام ايمن علي الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق 😄 ست سنوات على الأقل وعمر يذهب .. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط ، أريد أن أقضي بقية حياتي معك .. أحبك ❤️❤️❤️".









يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت بزفافها على الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا.



