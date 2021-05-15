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هكذا احتلفلت ريهام أيمن بعيد زواجها السادس

السبت 15/مايو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
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احتفلت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس، من الفنان شريف رمزي.


وعلقت ريهام ايمن علي الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق 😄 ست سنوات على الأقل وعمر يذهب .. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط ، أريد أن أقضي بقية حياتي معك .. أحبك ❤️❤️❤️".


يذكر أن ريهام أيمن، احتفلت بزفافها على الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما "ليليا.

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