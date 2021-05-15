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الإعلان عن التشكيل الرسمي لقمة يوفنتوس وإنتر ميلان

السبت 15/مايو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن كل من مدربي فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس، عن تشكيل فريقهما الرسمي، في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويسعي اليوفي إلى تحقيق الفوز للتمسك بأمل التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشكيل يوفنتوس:

تشيزني - ساندرو - كيلليني - دي ليخت - دانيلو - كييزا - رابيو - بنتانكور - كوادرادو - كولوسيفسكي - رونالدو.


تشكيل إنتر:

هاندانوفيتش - باستوني - دي فريج - سكرينيار - دارميان - إيركسن - بروزفيتش - باريلا - حكيمي - لاوتارو - لوكاكو

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