والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

وجهت نادية السقا، والدة الفنان أحمد السقا رسالة غامضة، رجح البعض إنها تشير فيها إلى الفنانة مها أحمد، بعد منشور الآخيرة، والذي تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، ورأى البعض بأنها تقصد كلا من أحمد السقا وأمير كرارة.





وكتبت نادية السقا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “على الأصل دور، كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس، ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب”.







