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والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"
السبت 15/مايو/2021 - 05:25 م
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وجهت نادية السقا، والدة الفنان أحمد السقا رسالة غامضة، رجح البعض إنها تشير فيها إلى الفنانة مها أحمد، بعد منشور الآخيرة، والذي تحدثت فيه عن تعرضها للخذلان من نجمين بالوسط الفني، ورأى البعض بأنها تقصد كلا من أحمد السقا وأمير كرارة.
وكتبت نادية السقا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “على الأصل دور، كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس، ليس لك مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب”.
وجاء منشور مها أحمد على موقع التواصل “فيس بوك” كالتالي: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.
مها أحمد
وتابعت: “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحده مبتدأة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.
وأضافت:"تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".
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