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سيميوني يُعلن مشاركة نجم أتلتيكو ضد أوساسونا

السبت 15/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
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يدرس الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إمكانية الدفع بمهاجمه البرتغالي جواو فيليكس أساسيا، غدا الأحد أمام أوساسونا، في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ولم يشارك فيليكس منذ بداية اللقاء في 4 مباريات من الخمس الأخيرة للأتلتي، حيث نزل إلى أرض الملعب من دكة البدلاء.

وقد يحصل المهاجم البرتغالي على فرصة للعب أساسيا غدا أمام أوساسونا، في المباراة التي يمكن أن تنتهي بإعلان الروخيبلانكوس بطلا لليجا، حال عجز ريال مدريد عن الفوز في سان ماميس أمام أتلتيك بيلباو.

وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت عشية اللقاء، قال سيميوني: "بلا شك، نأمل أن يتمكن جواو، في الوقت الذي سيكون فيه على أرض الملعب، سواء لعب منذ البداية أو نزل لاحقا، من تقديم ما سبق وقدمه"، دون أن يؤكد ما إذا كان سيلعب أساسيا.

وسيكون كافة اللاعبين متاحين لهذه المباراة، باستثناء توماس ليمار الذي غاب بالفعل عن مواجهة ريال سوسيداد، بسبب إصابة في الفخذ الأيسر، ولن يشارك في مباراة أوساسونا حيث لم يشارك اليوم في المران الجماعي.

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