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البنك الدولى : انخفاض اعداد الزائرين للمقاصد السياحية بمقدار مليار سائح في 2020

السبت 15/مايو/2021 - 05:00 م
البنك الدولي
البنك الدولي
الفجر الاقتصادي
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قال البنك الدولي إن  صناعة السياحة إحدى أشدّ الصناعات التى  تضررات  بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وأضاف البنك الدولى في تقرير له السياحة في عالم ما بعد كورونا: ثلاث خطوات لبناء مستقبل أفضل، أنه على مدار عام منذ اندلاع هذه الجائحة، تنشر الهيئات المعنية أرقاماً مخيفة حيث سجلت المقاصد السياحية تراجعاً في عدد السياح الأجانب في عام 2020 بمقدار مليار سائح مقارنة بعام 2019.

 

وتابع، أدى الانخفاض الحاد في حركة السفر الدولي إلى خسارة بلغت نحو 1.3 تريليون دولار من عائدات التصدير، أي ما يربو على 11 ضعف الخسارة التي تكبدها العالم في أثناء الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عام 2009.  وتعرض ما يتراوح بين 100 مليون إلى 120 مليون وظيفة في قطاع السياحة للخطر، نسبة كبيرة منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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الكلمات المفتاحية

قطاع السياحة وازمة كورونا قطاع السياحة البنك الدولي

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