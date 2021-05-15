موسيماني يعتمد على قوته الضاربة.. تشكيل هجومي للأهلي أمام صن داونز

يدخل نادي الأهلي مباراة اليوم أمام صن داونز بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية.





ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب ربع النهائي اليوم على أمل تحقيق نتيجة إيجابية قبل أسبوع من لقاء الإياب في جنوب إفريقيا.





واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تشكيلة الأهلي اليوم أمام صن داونز داونز.





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



