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عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسمو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، بدر بانون ، أيمن أشرف.

خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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