عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى : محمد الشناوي.





خط الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، بدر بانون ، أيمن أشرف.





خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم : حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، محمد شريف.



