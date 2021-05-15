هكذا احتلف أشرف زكي بعيد ميلاد أصالة

نشر الدكتور أشرف زكي عبر صفحته الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات “ إنستجرام” ،وذلك بمناسبة عيد ميلادها .









وظهرت فى الصورة الفنانة أصالة، وهي ترتدى فستانًا أبيض،معلقاً"كل لحظة وانتى طيبة وبخير وسعادة ودايما مشرقة وجميلة"









الجدير بالذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين، قال إن الأجور المعلنة التي يتقاضاها الفنانون ليست صحيحة، معقبا: "الأجور المعلنة ليست صحيحة".









وأضاف "زكي"، خلال لقائه عبر فضائية "سكاي نيوز عربية": "نحن في عرض وطلب.. والفنان الذي يطلب مبلغا معينا إذا لم يستحقه لن يحصل عليه"، مؤكدا: "كل الفنانين أجورهم تصل إلى 40% مما كانوا يتقاضونه قبل جائحة كورونا".









وأشار إلى أن "الفن سوق مفتوح ولا تستطيع النقابة أن تفرض أجورا معينة على الفنانين، خاصة وأن عمل الفنانين ليس تحت مظلة الدولة أو الحكومة".









وأوضح أن من يتقاضون أجورا كبيرة من الممكن عدهم على أصابع اليد، مردفا: "كل الفئات فيها أجور عالية وليس الفنانين فقط، فهناك مذيعون ومحامون أجورهم كبيرة".



