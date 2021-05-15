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مانشستر يونايتد يرصد 40 مليون استرليني من أجل نجم ريال مدريد

السبت 15/مايو/2021 - 06:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضاً تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران نجم دفاع ريال مدريد الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2022.

وأفادت صحيفة Manchester Evening News  البريطانية بأن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع فاران من أجل إقناعه بالإنضمام إلى قلعة الأولد ترافورد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد لم يقدم حتى الآن أي عرض للنجم الفرنسي من أجل تجديد عقده وقد يعتمد مستقبله على بعض لاعبي ريال مدريد على رأسهم راموس وناتشو.

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مانشستر يونايتد فاران ريال مدريد ضد تشيلسي ريال مدريد

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