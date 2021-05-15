يشمل 80 منطقة جديدة.. تفاصيل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

تتجه الدولة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر، الذي يمد مصر بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.





من أجل ذلك أطلقت الدولة عددا من المشروعات التي تساهم في تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية من ناحية، والحد من الآثار البيئية الضارة من ناحية أخرى .





ومن بين المشروعات التي أطلقتها الدولة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ومن الاكتشافات الأخيرة، المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يستهدف توصيل الغاز إلى المنازل في عدد من المناطق التي لم يصلها الغاز، دون الحاجة إلى أنابيب البوتاجاز.





وفي هذا السياق، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المعدلات التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، غير مسبوقة، محققة حوالى 3.5 مليون وحدة جديدة، تستفيد من تلك الخدمة الحضارية، وأن المشروع يحظى بدعم رئاسي وحكومي، في إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية، تعود كلها بالنفع على المواطن، وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة، وخصوصا أسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.





- استفادت نحو 3.5 مليون وحدة جديدة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خلال الـ3 سنوات الأخيرة.





- تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 11.2 مليون وحدة سكنية، منذ بدء النشاط، وحتى نهاية العام المالي الماضي.





- تم إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية، خلال العام المالي الحالي.





- تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021، بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.





- وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل.





- من بين أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالي 2018 - 2019، هو استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد، بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.





- تتضمن خطة العام المالي الحالي الانتهاء من واستكمال العمل في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.





- تم تدفيع الغاز إلى 79 منطقة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أبريل 2021 وهي: (امتداد 15 مايو) بمحافظة القاهرة، (كفر الجبل، ونزلة السمان، وأبو النمرس، والشرفا، وطهما، وميت القائد، وجسر داوود، والمتانيا، وبرطس) بمحافظة الجيزة، (عزبة المهاجرين، وبشاير الخير 5) بمحافظة الأسكندرية، (كفر صقر، والإحسانية، وسلمنت، وأنشاص الرمل، والشبراوين، ودبيج، وطحا المرج، والجلالية، وأولاد العدوي) بمحافظة الشرقية، (أخناوى، والراهبين، وشونى، وتفهنا العزب، والراجدية) بمحافظة الغربية، (الحواوشة، والسنبلاوين، وشرنقاش، والبهو فريك، وقرموط البهو، ومنشأة البدوى) بمحافظة الدقهلية، (الغوري، وميت فارس، وأبشيش، والقلشي، كفر القلشي، وقويسنا البلد، وكفر عليم، وعرب الرمل، وميت مسعود) بمحافظة المنوفية (الأربع عزب، وعوايد ضيف، والقروي، والسحالي، وفزارة، وزاوية صقر، والزعفراني، والشريف، ومحلة صا، وكفر السابي، وعزبة خضر) بمحافظة البحيرة، (الدير، والمنشأة الكبرى، وشبين القناطر، والحادثة، وسرياقوس، والأحراز، وكفر الولجا، والبقاشين) بمحافظة القليوبية، (سمسطا، وببا، والداوية) بمحافظة بنى سويف، (بني عبيد، وطهنشا) بمحافظة المنيا، (أبوتيج ) بمحافظة أسيوط، (بنهو، والشيخ مكرم، وتونس، والمحاسنة، ونجع مقلد، وساحل طما، والحرافشة، والحلافي، وعزبة القرود) بمحافظة سوهاج، (عزبة حامد، والجمالية، وعزبة نقيب، والسجيرات) بمحافظة قنا، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بجميع المناطق المتاحة.





- تم تركيب حوالي 266 ألف عداد مسبق الدفع.





- تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 59 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة".





- إدراج 14 قرية ضمن خطة العام المالي 2021 - 2022.





- جارٍ أعمال المسح الميداني والرفع المساحي وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحي حكومي.



