Advertisements

يشمل 80 منطقة جديدة.. تفاصيل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

السبت 15/مايو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تتجه الدولة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر، الذي يمد مصر بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

من أجل ذلك أطلقت الدولة عددا من المشروعات التي تساهم في تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية من ناحية، والحد من الآثار البيئية الضارة من ناحية أخرى.

ومن بين المشروعات التي أطلقتها الدولة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، ومن الاكتشافات الأخيرة، المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يستهدف توصيل الغاز إلى المنازل في عدد من المناطق التي لم يصلها الغاز، دون الحاجة إلى أنابيب البوتاجاز.

وفي هذا السياق، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المعدلات التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، غير مسبوقة، محققة حوالى 3.5 مليون وحدة جديدة، تستفيد من تلك الخدمة الحضارية، وأن المشروع يحظى بدعم رئاسي وحكومي، في إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية، تعود كلها بالنفع على المواطن، وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة، وخصوصا أسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

- استفادت نحو 3.5 مليون وحدة جديدة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

- تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 11.2 مليون وحدة سكنية، منذ بدء النشاط، وحتى نهاية العام المالي الماضي.

- تم إعداد خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية، خلال العام المالي الحالي.

- تم تحويل أكثر من مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي من بداية يوليو 2020 حتى نهاية أبريل 2021، بنسبة تنفيذ 102% من الخطة.

- وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي المقبل.

- من بين أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بدايةً من العام المالي 2018 - 2019، هو استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد، بواقع 30 جنيها شهريا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

- تتضمن خطة العام المالي الحالي الانتهاء من واستكمال العمل في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

- تم تدفيع الغاز إلى 79 منطقة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أبريل 2021 وهي: (امتداد 15 مايو) بمحافظة القاهرة، (كفر الجبل، ونزلة السمان، وأبو النمرس، والشرفا، وطهما، وميت القائد، وجسر داوود، والمتانيا، وبرطس) بمحافظة الجيزة، (عزبة المهاجرين، وبشاير الخير 5) بمحافظة الأسكندرية، (كفر صقر، والإحسانية، وسلمنت، وأنشاص الرمل، والشبراوين، ودبيج، وطحا المرج، والجلالية، وأولاد العدوي) بمحافظة الشرقية، (أخناوى، والراهبين، وشونى، وتفهنا العزب، والراجدية) بمحافظة الغربية، (الحواوشة، والسنبلاوين، وشرنقاش، والبهو فريك، وقرموط البهو، ومنشأة البدوى) بمحافظة الدقهلية، (الغوري، وميت فارس، وأبشيش، والقلشي، كفر القلشي، وقويسنا البلد، وكفر عليم، وعرب الرمل، وميت مسعود) بمحافظة المنوفية (الأربع عزب، وعوايد ضيف، والقروي، والسحالي، وفزارة، وزاوية صقر، والزعفراني، والشريف، ومحلة صا، وكفر السابي، وعزبة خضر) بمحافظة البحيرة، (الدير، والمنشأة الكبرى، وشبين القناطر، والحادثة، وسرياقوس، والأحراز، وكفر الولجا، والبقاشين) بمحافظة القليوبية، (سمسطا، وببا، والداوية) بمحافظة بنى سويف، (بني عبيد، وطهنشا) بمحافظة المنيا، (أبوتيج ) بمحافظة أسيوط، (بنهو، والشيخ مكرم، وتونس، والمحاسنة، ونجع مقلد، وساحل طما، والحرافشة، والحلافي، وعزبة القرود) بمحافظة سوهاج، (عزبة حامد، والجمالية، وعزبة نقيب، والسجيرات) بمحافظة قنا، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بجميع المناطق المتاحة.

- تم تركيب حوالي 266 ألف عداد مسبق الدفع.

- تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 59 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة".

- إدراج 14 قرية ضمن خطة العام المالي 2021 - 2022.

- جارٍ أعمال المسح الميداني والرفع المساحي وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لـ217 قرية أخرى منفذ بها صرف صحي حكومي.

جارٍ التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما يخص البرنامج الزمني لتنفيذ الصرف الصحي بباقى القرى المدرجة ضمن المبادرة حتى يتم وضع برنامج زمني موازٍ لتنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي لتلك القرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الغاز الطبيعي اكتشافات الغاز

أخبار تهمك

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لتكرار سيناريو محمد صلاح.. المقاولون العرب يرفض بيع مهاجمه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعتمد على قوته الضاربة.. تشكيل هجومي للأهلي أمام صن داونز

منذ أقل من ساعة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 10 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بلاغ ضد هشام الجخ لاهانتة المرأة والشباب المصري وانتماؤه للجماعة الارهابية

منذ ساعة و 18 دقيقة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ أقل من ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

وزير البترول ومحافظ القليوبية يتابعان أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشبرا الخيمة

الملا ومحافظ الجيزة يشهدان إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بالعياط

بشرى سارة من "البترول" للمواطنين بشأن غاز المنازل

"الملا" يترأس اجتماعاَ لمتابعة تنفيذ مشروع توصيل الغاز للمنازل

محافظ البحيرة: الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 416 ألف عميل

توصيل الغاز لـ21 منطقة جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:25 م

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

03:52 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق