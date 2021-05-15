بقروض تجاوزت الـ547 مليون جنيه.. كيف ساهم "مشروعك" في تنفيذ 2484 مشروعا؟

تحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، وباهتمام شخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لها من دور عظيم وكبير في تحقيق التنمية التي تصبو إليها مصر، وتستهدفها جميع تحركاتها ومشروعاتها المختلفة، كما تساهم وبدرجة كبيرة في الحد من مشكلة البطالة، من خلال توفير فرص عمل للشباب.





وتحرص الدولة المصرية على تشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للإسراع بتحقيق معدلات التنمية التي تستهدفها مصر، والحد من مشكلة البطالة.





ومن بين التحركات الحكومية والجهود المبذولة في هذا الشأن، المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، كيف ساهم "مشروعك" في تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مدار شهر أبريل الماضي:





- على مدار شهر أبريل الماضي، ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في تنفيذ 2484 مشروعا.





- تم منح قروض تجاوزت 547 مليون جنيه لتنفيذ تلك المشروعات.





- ساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.





- إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ 170 ألفا، و262 مشروعا، بقروض 18.7 مليار جنية، ووفرت هذه المشروعات أكثر 1.3 مليون فرصة عمل.





- يتم تدريب العاملين في "مشروعك" من جانب المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة، على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





- يتم تنظيم مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في مختلف المحافظات، والمشاركة وتنظيم مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.





تستهدف المرحلة القادمة من "مشروعك" التركيز علي مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية.





- تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخرى على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقا لاحتياج كل مشروع على حدة.





- جارٍ إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونيا لتسويق منتجات عملاء "مشروعك".





- الاتفاق مع بعض الجامعات لتنظيم ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.



