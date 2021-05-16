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ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس من اليوم حتى نهاية الأسبوع

الأحد 16/مايو/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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رغم التحسن النسبي الذي شهدته مصر في الأحوال الجوية، لا تزال الاضطرابات والتذبذبات تتحكم في درجات الحرارة، التي ترتفع وتنخفض بشكل مستمر، في ظاهرة عادة ما يشهدها فصل الربيع، وفق ما أكده خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا شمالًا، معتدل جنوبًا.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الأحد 16 مايو 2021، حتى يوم الجمعة المقبل 21 مايو 2021، على النحو التالى:

يوم الأحد 16 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.
- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

يوم الإثنين 17 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 18 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 19 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 20 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 21 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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