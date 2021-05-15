الجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت الاحتلال أمام الرأي العام العالمي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة أسهمت في كشف الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



وكانت حملت جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الحرب العدوانية التي تشهدها كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وطالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي وأعضاء الرباعية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين.

