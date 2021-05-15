أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"





في سياق متصل، كانت مها أحمد قد كتبت في تدوينتها: "عوضي على الله دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم فاشخاص. الحكاية ياسادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسه ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلز الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أى زميلة لهم اقربها أنا".





أضافت:"النجم الأول بينى وبينه عيش وملح وزمالة رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بدور ولما وافقت بعتولى دور تانى معرفوش دور متعملوش واحده مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية وعارف إني إضافه له اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم أن الكل عارف انى زى أخته (ندل)".





وتابعت: " أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذة نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجز مرة رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب).تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه).يمهل ولا يهمل".





واختتمت كلامها: " ابدوا من جديد يااوفر تمثيل ياللى مابتقروش ياكومبارس جنب النجمة نصيحه بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا ( عوضنا على الله ).يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان اققرب الناس لينا".



رد الفنان امير كرارة، على الاتهامات التي وجهتها الفنانة مها احمد له وللفنان أحمد السقا بعد قرار منع التعامل مع المخرج محمد سامي من جانب شركة سنيرجي.حيث كتب أمير كرارة في تعليق على كومنت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "سبحان الله مع انها كانت مبسوطة ومن له كتع كسح كسل ومتكلمتش غير بعد قرار محمد سامي لما نزل".