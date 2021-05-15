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حسن شاكوش يتضامن مع فلسطين بتأجيل كليب "حببتي"

السبت 15/مايو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
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أعلن الفنان حسن شاكوش، عن تأجيل طرح أحدث اعماله وهو فيديو كليب لأغنية "حببتي"، وذلك تضامنًا مع فلسطين.


حيث نشر "شاكوش"، عبر جميع حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا قائلًا فيه: "تم تأجيل كليب حببتي تضامنًا معصا فلسطين"، حيث كان من المقرر أن يطرح الكليب مساء اليوم على قناة "مزيكا".


وبطلة كليب "حببتي"، الفنانة رئيس، كما حققت ياسمين رئيس خلال السباق الرمضانى نجاحًا قويًا ببطولتها لمسلسل "ملوك الجدعنة"، وتجاوز فيديو رقصها على أغنية كل يوم فى أحداث المسلسل 6 ملايين مشاهدة، وتصدّرت التريند على جوجل وتويتر أكثر من مرة.


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