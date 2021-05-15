عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا





يستقبل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.





وتُنقل مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة تايم سبورت المباراة على البث الأرضي، عبر التردد الأرضى UHF 32.



