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خسائر جديدة تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي

السبت 15/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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وأعلنت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم تثبيت التصنيف الائتماني لجولة اسرائيل مشيرة إلى  أنها  تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 5% في عام 2021، رغم التصعيد العسكري مع فلسطين.

 

وتوقعت الوكالة أنه سيكون هناك وقف إطلاق النار في غزة في لحظة معينة، مثلما كان الأمر مع حالات التصعيد السابقة.

وأضافت "ستاندارد آند بورز" أن وباء فيروس كورونا أثر سلبيا على القطاع المالي الإسرائيلي بشكل ملموس، لكن المخاطر سيتم الحد منها بفضل هيكل الديون المواتي لدى إسرائيل.

واعتبرت أن الجهود القوية لتطعيم السكان أثرت إيجابيا على النظرة المستقبلية للاقتصاد الإٍسرائيلي.

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