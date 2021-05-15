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ضبط شخصان أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالقليوبية

السبت 15/مايو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، شخصان أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب على الآثار في منزل قديم بقرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بقيام مواطنين بالحفر والتنقيب على الآثار في منزل بقرية كفر منصور.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز، وجرى مداهمة المنزل وألقي القبض على شخصان وتبين أن المنزل قديم ووجود حفر به، كما جرى التحفظ على أدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة، وتقرر انتداب لجنة من الوحدة المحلية لفحص المنزل والمنازل المجاورة لبيان عما بهم من تلفيات.

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