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نجم فريق أنيمبا متحديا بيراميدز: نمتلك الدافع للتتويج بالكونفيدرالية

السبت 15/مايو/2021 - 06:12 م
لاعب انيمبا
لاعب انيمبا
محمد زويد
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قال أوستن أولدابو لاعب فريق أنيمبا النيجيري إن مباراة بيراميدز مهمة للغاية وفريقه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة تمكنه من تأكيد التأهل في مباراة الإياب بنيجيريا والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل أنيمبا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.

أوضح لاعب أنيمبا في المؤتمر الصحفي أن فريقه شاهد العديد من المباريات لبيراميدز محليا وقاريا وتعرف على نجومه عن قرب ويعلم جيدا امتلاكه لمجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز والمباراة أمامه ستكون غاية في القوة والإثارة ولن تكون سهلة على الإطلاق للفريقين خاصة وأنهما يمتلكان الدوافع للفوز ومواصلة مشوار البطولة.

اللاعب أكد أن فريقه حقق نتيجة طيبة للغاية في نهاية مشوار دور المجموعات ونجح في الظفر بصدارة المجموعة وبالتالي يأمل أن يواصل مسيرته وأن يعود لنيجيريا بنتيجة تمنحه فرصة التأهل لنصف نهائي البطولة التي يأمل في العودة لمنصات التتويج القارية من خلالها بعدما حقق لقبين لدوري الأبطال في وقت سابق.

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لاعب انيمبا رياضة بيراميدز انيمبا

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