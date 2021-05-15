نجم فريق أنيمبا متحديا بيراميدز: نمتلك الدافع للتتويج بالكونفيدرالية

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نجم فريق أنيمبا متحديا بيراميدز: نمتلك الدافع للتتويج بالكونفيدرالية
السبت 15/مايو/2021 - 06:12 م
محمد زويد
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قال أوستن أولدابو لاعب فريق أنيمبا النيجيري إن مباراة بيراميدز مهمة للغاية وفريقه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة تمكنه من تأكيد التأهل في مباراة الإياب بنيجيريا والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.
ويحل أنيمبا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.
أوضح لاعب أنيمبا في المؤتمر الصحفي أن فريقه شاهد العديد من المباريات لبيراميدز محليا وقاريا وتعرف على نجومه عن قرب ويعلم جيدا امتلاكه لمجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز والمباراة أمامه ستكون غاية في القوة والإثارة ولن تكون سهلة على الإطلاق للفريقين خاصة وأنهما يمتلكان الدوافع للفوز ومواصلة مشوار البطولة.
اللاعب أكد أن فريقه حقق نتيجة طيبة للغاية في نهاية مشوار دور المجموعات ونجح في الظفر بصدارة المجموعة وبالتالي يأمل أن يواصل مسيرته وأن يعود لنيجيريا بنتيجة تمنحه فرصة التأهل لنصف نهائي البطولة التي يأمل في العودة لمنصات التتويج القارية من خلالها بعدما حقق لقبين لدوري الأبطال في وقت سابق.
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