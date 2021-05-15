برشلونة يواصل تحضيراته لمواجهة سيلتا فيجو

واصل برشلونة، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة سيلتا فيجو، غدًا الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة 37 من الليجا، في جلسة مران غاب عنها أوسكار مينجيزا وسيرجي روبيرتو.





وعاد مينجيزا للفريق الرديف، حيث يستعد لمباراة ضمن منافسات هذه الفئة، في حين لا زال سيرجي روبيرتو يتعافى من الإصابة التي تعرض لها بالفخذ الأيمن.





كما غاب عن المران، الذي قاده المدرب الهولندي رونالد كومان، أنسو فاتي وفيليب كوتينيو للإصابة، بينما تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي.





ولن يكون فرينكي دي يونج، متاحًا لكومان لهذه المباراة بسبب العقوبة.





ويحتل برشلونة، المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.



