نجم الأهلي السابق يلمح لإمكانية رحيل موسيماني

تحدث أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن إمكانية رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في حال فشل في عبور صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال أحمد بلال في تصريحات له اليوم إن مباراة صن داونز حاسمة بشكل كبير في مستقبل موسيماني مع الأهلي.





وتابع أن هدف مبكر للأهلي قد يجعل الأمور أكثر سهولة على لاعبي الفريق الأحمر خاصة أن صن داونز يمتار بالسرعة والمهارة.



