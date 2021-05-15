Advertisements

نجم الأهلي السابق يلمح لإمكانية رحيل موسيماني

السبت 15/مايو/2021 - 06:31 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن إمكانية رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في حال فشل في عبور صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد بلال في تصريحات له اليوم إن مباراة صن داونز حاسمة بشكل كبير في مستقبل موسيماني مع الأهلي.

وتابع أن هدف مبكر للأهلي قد يجعل الأمور أكثر سهولة على لاعبي الفريق الأحمر خاصة أن صن داونز يمتار بالسرعة والمهارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى صن داونز بدوري الأبطال احمد بلال

أخبار تهمك

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ ساعة و نصف

موسيماني يعتمد على قوته الضاربة.. تشكيل هجومي للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة و 24 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نسرين أمين تكشف لأول مرة عن تفاصيل القبض عليها في ألمانيا

منذ حوالي 11 ساعة

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

منذ ساعة و 20 دقيقة

مانشستر يونايتد يرصد 40 مليون استرليني من أجل نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 5 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

05:25 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

03:52 م

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

05:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق