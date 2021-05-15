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في ثالث أيام العيد.. ماذا قدمت محافظة الجيزة للحد من انتشار فيروس كورونا؟

السبت 15/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تكثف أجهزة محافظة الجيزة، من جهودها، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أسفرت الحملات عن الآتي:-

- مركز ومدينة منشأة القناطر

شنت أجهزة منشأة القناطر عدد من الحملات بنطاق قرى وشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق 5 محال تجارية ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق وتحرير 6 محاضر إِشغال طريق كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 90 طن مخلفات بمختلف قطاعات المدينة.


- حي جنوب الجيزة

كما قامت أجهزة حي جنوب بشن حمله استهدفت اشغالات الباعه الجائلين وقد تم من خلال الحملة رفع كافه محتويات ملاهى والعاب اطفال بشارع المحطه ( سوق الاحد) وقد تم إيداع ماتم رفعه مخازن الحى.

- مركز ومدينة البدرشين


كما أسفرت حملة لمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع مقهى ومحل تجارى لمخالفتهما لمواعيد الغلق وتحرير 3 محاضر لعدم إرتداء الكمامة ومصادرة 18 حالة إشغال بالإضافة إلى رفع 92 طن مخلفات بنطاق قرى ( الشوبك، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق ).


- حي العجوزة

وبنطاق حى العجوزة تم شن حملة مكبرة شملت شوارع ( النيل، العلميين، سور نادى الترسانة، وادى النيل، دمشق ) والتى تم خلالها مصادرة مجموعة من المخالفات وحالات الإشغال والتى تم إيداعها مخازن الحى.

- حي الوراق

وبنطاق حى الوراق تم توجيه لجان متابعة برفقة قوات الأمن والتى شملت شوارع ( كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، العروبة، عشرة، السنترال، عزبة المفتى، طناش، جزيرة محمد ) والتى أسفرت عن مصادرة 50 شيشة و 25 كرسى و 2سماعة كبيرة و 2 منقد فحم و 2 براويطة ، 2 كوريك.

- حي شمال الجيزة

ونفذت أجهزة حى شمال الجيزة عدد من الحملات بشوارع ( محمد حجازى، العامل الأول، سعد زغلول، طلعت حرب، النيل، المحطة ) والتى أسفرت عن مصادرة عدد 35 شيشة و 27 كرسى و2 محضر مخالفة وغلق وتشميع مقهى وقاعة أفراح والتحفظ على الملاك بمعرفة القوات الأمنية المرافقة.

- مركز ومدينة أوسيم

كما تمكنت إدارات البيئة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة من رفع 310 طن مخلفات بنطاق مركز ومدينة أوسيم و60 طن بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

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