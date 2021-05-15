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شارع 306 يستقبل زائريه في ثالث أيام العيد (صور)

السبت 15/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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استقبلت مواقع شارع 306 بالدقي ومساكن شيراتون وطنطا زائريها لليوم الثالث على التوالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقامت شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة والمسئولة عن إدارة وتشغيل مواقع شارع 306، بتزيين المواقع وإنارتها بأضواء احتفالية استقبالا للعيد كما استضاف موقع مساكن شيراتون بازارا يتضمن معروضات مختلفة من المصنوعات اليدوية والعطور والاكسسوارات بتخفيضات في الأسعار بمناسبة العيد.

يأتي ذلك وسط إجراءات وقائية اتخذتها الشركة لاستقبال الزائرين في ظل فيروس كورونا المستجد من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائري المواقع من بينها: تعقيم المواقع بالمطهرات قبل وبعد استقبال الزائرين، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، وعدم السماح بدخول أي زائر يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة.

كما تم وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول السادة الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفوري وكذا توقيع غرامة على الوحدة التي تخالف ذلك.

وتستقبل مواقع شارع 306 المواطنين بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع، بطاقة 50% من سعة كل موقع.

الجدير بالذكر أن مشروع شارع 306، يأتي لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية، كما يوفر المشروع أماكن آمنه لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التي يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.
شارع 306 يستقبل زائريه في ثالث أيام العيد (صور)
شارع 306 يستقبل زائريه في ثالث أيام العيد (صور)
شارع 306 يستقبل زائريه في ثالث أيام العيد (صور)
شارع 306 يستقبل زائريه في ثالث أيام العيد (صور)

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