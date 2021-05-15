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عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

السبت 15/مايو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم كبرى صفقاته الصيفية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يُجري محادثات متقدمة للغاية مع ريال مدريد.

وأضاف هناك إتفاق كامل تقريباً بين مبابي وفلورنتيموب يريز رئيس ريال مدريد على الرغم من أن الفريق الملكي لم يبدأ التفاوض مع باريس سان جيرمان بعد.

ووافق مبابي على الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل، رافضًا تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

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مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

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