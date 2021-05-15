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الدولار يفقد 6 قروش أمام الجنيه المصري منذ بداية عام 2021

السبت 15/مايو/2021 - 06:38 م
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الفجر الاقتصادي
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قالت تقرير اقتصادية إن  الجنيه المصري  نجح في تحقيق مكاسب نسبية منذ بداية العام الجاري أمام الدولار الأمريكي، بفضل السياسات النقدية المتزنة والاستقرار الاقتصادي.

 

وبحسب التقرير الصادر من وكالة الأنباء السعودية، فإن قيمة خسائر الدولار بلغت  مقابل الجنيه نحو 6 قروش مدعومًا بعدد من العوامل في مقدمتها نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تحقيق استقرار في السياسة النقدية التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فوق حاجز الـ 40 مليار دولار.


وأضاف التقرير مستندا إلى بيانات من البنك المركزي، أن متوسط سعر صرف الدولار بالسوق المصرية انخفض من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في آخر أيام العام الماضي 2020، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع يوم الثلاثاء الماضي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك.

 

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