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الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

السبت 15/مايو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
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كشفت الممثلة الشابة زينب غريب، عن تعرضها لحالة تحرش بمنطقة وسط البلد، من دكتور، حيث كان يقوم بتصوير إجزاء من جسدها.


حيث نشر "غريب"، عبر حسابتها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا سردت من خلاله تفاصيل الواقعة.

التفاصيل 

مكنتش أتمنى أحكي اللي حصل دلوقتي بس تصحيحا لإفتراضات خاطئة عن واقعة التحرش هضطر أوضح ملابسات الحادثة

الدكتور البيطري انا ولا اعرفه ولا  زورته في مكان ولا عمري قابلته ولا هو نفسه يعرفني... الواقعة حصلت في الشارع في وسط البلد وانا رايحة أركب اوبر، والمدعو كان ماشي ورايا وبيصور " أجزاء من جسمي معينة  "  خلسة من ظهري ، هو مكنش يعرفني ولا حتى شاف وشي، ولما أخدت بالي إنه بيصورني خلسة سألته بأدب ف لقيته بيتهرب وعامل نفسه مش سامعني، أصريت وجريت وراه ... إبتدى ينكر ويهددني ولولا إن الناس إتلموا ورجل أمن تدخل وفتش موبيله وإكتشف انه مصورني فيديو (المدعو مسح الفيديو قبل ما تتحرز) وصور غير لائقة وتحتها ميت خط ومدلولها الوحيد أجبن وأخطر من المتحرش التقليدي (ملحقش يمسح الصور واتحرزت بالفعل في النيابة ) مش عارفه كان ناوي يعمل بالصور  ويستغلها ازاي.. بس الأكيد إن نيته كانت أذى صريح وخبيث

 عملت محضر في القسم وقدمت اقوالي في النيابة وأثناء التحقيق عرفت إن مهنته طبيب بيطري "مراقب جودة علي اللحوم "  وإنه متزوج .... ودا سبب كلمة افتكرني جاموسة اللي استخدمت بطريقة سيئة من الصحافة لثقافة التريند الي انا ضددها !!!


أما اللي يخص مجريات القضية دلوقتي ف أنا بفضل إنها تفضل في إطار خاص بيني والمحامي المنوط بيها حتي الحكم ... ويمكن في وقت لاحق معرفش إمتى، هقدر أسرد الصورة كاملة من باب التوعية لقضية مهمة زي التحرش .

بس حابه أختم إنني حقيقة عندي تساؤلات كبيرة ناحية نظرة بعض الناس للإختلاف في مقابل العنف والتحرش ، وليه جوا البعض منهم شماتة ودعم دفين للعنف  تجاه اي شخص مختلف عنهم مهما كان مسالم وفي حاله ومبيأذيش حد.. وإيه شكل الجذور اللي اتزرعت فيها ثقافة لوم الضحية ؟ !!!

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