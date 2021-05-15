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مبابي يثير الجدل حول مستقبله

السبت 15/مايو/2021 - 07:01 م
مبابي
مبابي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأفاد الصحفي الموثوق محمد بوحفصي بأن مسئولي باريس سان جيرمان قدموا 4 عروض لمبابي من أجل تجديد عقده ولكن النجم الفرنسي رفض تلك العروض بسبب حلمه بالإنتقال ألى ريال مدريد.

وأكد  محمد بوحفصي أن هناك أربعة أشخاص يعلمون قرار مبابي وهم : والديه ووكيل أعماله بالإضافة إلى اللاعب نفسه.

وألمح محمد بوحفصي أن مبابي قد يعلن عن قراره النهائي بشأن مستقبله عقب نهاية الدوري الفرنسي في 23 مايو الحالي.

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مبابي لدوري الفرنسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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