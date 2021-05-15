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قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 15/مايو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، منافسا قويا في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هو صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي و صن داونز الجنوب إفريقي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي،  في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني متصدر المجموعة.

و يحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

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موسيمانى تايم سبورت الاهلي

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