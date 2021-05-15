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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ قرارا بوقف التعامل مع محمد سامي

السبت 15/مايو/2021 - 07:01 م
محمد سامي
محمد سامي
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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتخذ قرارا بوقف التعامل مع محمد سامي 

قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الجمعة الموافق 14/5/2021، باتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن محمد سامي أخرج هذا العام مسلسل "نسل الأغراب"، وسبق له تقديم العديد من الأعمال مع المتحدة.

البيان المقتضب الصادر عن الشركة المتحدة صباح السبت 15 مايو/أيار الجاري، جاء بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله مع الشركة "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

وعلى الرغم من أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، صدر ددون إبداء أي أسباب، إلا أن التكهنات في الكواليس تطال زوجته الفنانة مي عمر، ومشاركته في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وتعامله في لوكيشن التصوير، فضلًا عن مدى نجاح مسلسله الأخير نسل الأغراب، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنصرم.

"نسل الأغراب" بشهادة النقاد والجمهور لم يكن على المستوى المطلوب فنيًا، هذا ما كشف عنه الكثير من النقاد في الوسط الفني، وظهر في تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي بعد مسلسله الأخير «نسل الأغراب».

وأشادت الكثير من التعليقات بالقرار بعد أن تعرض مسلسل «نسل الأغراب» لانتقادات كبيرة بسبب مشاهد العنف والمبالغات إلى جانب قتل الأبطال جميعا خلال الأحداث ماعدا الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي.

حيث دار الصراع في المسلسل بين غفران وعساف الغريب، أمير كرارة وأحمد السقا، بسبب شخصية جليلة التي جسدتها مي عمر، وتوالت الصراعات لتكون بين نجليهما فيما بعد بسبب «فاطمة» التي جسدت دورها ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، وهو ما عرضه لانتقادات للمحاباة لزوجته وشقيقته في العمل. وقد مات أبطال العمل جميعًا، عدى زوجة المخرج وشقيقته.

وأرجع البعض أسباب صدور القرار لتجاوز مسلسل «نسل الأغراب» الميزانية المقررة له وقيام محمد سامي بزيادة مشاهد إضافية إلى زوجته مي عمر على حساب باقي الأبطال إلى جانب حدوث خلافات كثيرة بين فريق العمل بسبب إضافة سامي أو تعديله مشاهد للأبطال عن النسخة الأولى التي قاموا بقراءتها.

من الغرائب التي أثارت دهشة الجمهور منذ بداية عرض العمل، هو ما دوّنه مخرج "نسل الأغراب" على التتر، حيث جاء اسمه مصحوبا بالإخراج والقصة والسيناريو والحوار، بينما من الأبطال زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي، وفي نهاية التتر وجه سامي شكرا خاصا لوالده الدكتور سامي عبد العزيز، ووالدته الدكتورة صبورة السيد.

المبالغات في كل شيء بدءًا من القصور التي تم تصوير العمل فيها، مرورًا بتصاعد الأحداث، وصولًا لمكياج مي عمر الصارخ الذي يغيب عنه أي مسحة جمال، جعل العمل مادة للخسرية على منصات التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان، وغابت عنه الواقعية، وأضر بنجمي العمل أحمد السقا وأمير كرارة.

أزمة محمد سامي
انتشرت معلومات مؤكدة عن وقوع مشادات وصلت حد التشابك بالأيدي، بين المخرج محمد سامي مع المجاميع في أثناء تصوير "نسل الأغراب" مطلع ديسمبر الماضي. كان مصدر داخل فريق عمل المسلسل أكد في تصريحات صحافية وقوع مشاجرة بين المجاميع المشاركين بالعمل مع مخرجه، وقال إن المشادة وقعت بسبب أن مجموعة من المجاميع لم تنفذ تعليمات المخرج بالشكل الذي يريده، وهو ما جعله يطالب بالاستعانة بغيرهم، ما أدى لخروج الأمر عن السيطرة مع بعضهم.

وأضاف المصدر "حدثت أزمة بين المخرج محمد سامي بين سيدة من المجاميع في لوكيشن التصوير، فدفعها وكسرت ساقها، وعندما اعترض أحد الرجال من المجاميع على الاعتداء على المرأة، ضربه هو الآخر، ما أغضب المجاميع المشاركة في التصوير، وتم طردهم".

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