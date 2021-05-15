Advertisements

قوات الاحتلال تقتحم منازل بحي الشيخ جراح.. ومواجهات شمال القدس

السبت 15/مايو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
Advertisements


اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتضامنين مع أهالي الحي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لبلدة الرام الوقعة شمال القدس، وفي بلدتي عناتا وابو ديس شرق القدس، وأصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي.

وفي الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة انطلقت من قرية "العقبة" نحو حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، نصرة للقدس وقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي.

وفي قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم السبت، بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ 12 دقيقة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري

منذ حوالي 4 ساعات

الممثلة الشابة زينب غريب تحرر محضرًا في طبيب صور أجزاء من جسدها (التفاصيل كاملة)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فاعلية اللقاح المضاد لكورونا تتخطى الـ86% وتحمي من المضاعفات الحرجة بنسبة 100%

منذ حوالي 6 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ ساعتين

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ ساعة و 14 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بأمر لابورتا.. طرد 14 لاعبًا خارج برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يرصد 40 مليون استرليني من أجل نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:02 م

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

06:37 م

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق