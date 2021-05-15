



الطيران السعودي بين مصر والسعودية.. وموعد فتح الطيران 2021





نتعرف معكم على تفاصيل الطيران السعودي بيم مصر والسعودية حيث يبحث العديد من المواطنين من محبي السفر على موعد فتح الطيران بعد إجازة عيد الفطر المبارك حيث قضى الكثير منهم إجازات عيد الفطر مع الأهل بالإضافة إلى أنها نوع من الرحلات السياحية الممتعة لذا سيتم فتح الطيران بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك على حسب ما أعلنته المصادر الرسمية بالمملكة العربية السعودية حول فتح كل من الطيران السعودي، فتح المنافذ بكافة أنواعها البحرية، البرية، الجوية بالسعودية من أجل السفر لمصر الدول الأخرى.





موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

فتح الطيران بينة مصر والسعودية يوم الاثنين الموافق 17 من مايو 2021 و5 من شوال 1442 كما أنه يوافق اليوم الخامس من عيد الفطر المبارك، حيث يتمكن المواطنون المقيمون بالمملكة السفر للخارج بداية من يوم الاثنين وذلك وفقاً لشروط أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية عبر الموقع الإلكتروني لها "موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن الطيران السعودي".





والشروط التي يجب أن يلتزم بها المواطنين عن السفر للخارج هي:





- أن يكون المسافر قد حصل على جرعات التطعيم الخاصة بـ الفيروس المستجد ومرور 14 يوم من تاريخ التطعيم.





- في حالة المواطنين المتعافين من الفيروس مرور ما لا يقل عن مدة سنة أشهر من التعافي.





- تقديم بوليصة التأمين في حالة وجود مرافقين اقل من 18 سنة من البنك المركزي السعودية من أجل التأمين في حالة الإصابة أثناء السفر كما يتم الخضوع للحجر المنزلي لمدة أسبوع ومن ثم إجراء تحليل PCR.





رحلات الطيران بين مصر والسعودية

أعلنت وكالة واس عن استعداد الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية لإقامة الرحلات إلى 71 محطة مقيمين إلى 28 وجهة داخلية، 43 وجهة دولية وذلك بداية من يوم 17 مايو القادم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



