بالانفوجراف.. الحكومة تنفذ المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية خلال ثلاث سنوات

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية خلال ثلاث سنوات بداية من العام الجاري 2021.

وتابع المجلس في انفوجراف أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأسر والذي يتزامن الاحتفال به اليوم 15 مايو من كل عام، أن البرنامج يهدف ضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، ورفع الوعي.

وأضاف المجلس، ان البرنامج سيعمل على 5 محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي للأسر من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقوده المرأة، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، والتحول الرقمي بإنشاء منظومة الكترونية لميكنة الخدمات المقدمة للأسر، والتدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الاسر مجانا، والتدخل التشريعي بوضع سياسات لضبط النمو وتجريم زواج القاصرات، والتدخل الثقافي بتوعية 6 مليون سيدة في سن الإنجاب وتوعية 2 مليون من المقبلين على الزواج بالقضية السكانية.

وبلغ عدد الأسر المصرية بنهاية يناير 2021 بلغ 25.1 مليون أسرة، وقال الجهاز المركزي، منهم 13.9 مليون أسرة تسكن في الريف بنسبة 55.4% من إجمالي عدد الأسرة، مقابل 11.2 مليون أسرة تسكن في الحضر بما يشكل 46.6%. من إجمالي الأسر.