"التضامن" تكشف تفاصيل منح 580 مليون جنيه منحا للجمعيات الأهلية خلال إبريل (فيديو)

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منح 580 مليون جنيه منحا للجمعيات الأهلية خلال أبريل الماضي، يؤكد على تفعيل دور قانون ممارسة العمل الأهلي الصادر برقم 149 لعام 2019؛ الذي بدأ التنفيذ الفعلي له بداية من يناير عام 2020 عقب صدور اللائحة التنفيذية له.



وأضاف "عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن "، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن القانون يسمح بقبول التمويل والهبات من خلال إطار تنظيمي يضمن الموافق على المنح خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي مستوفي الشروط، وبناء عليه وافقت الوزارة على 580 مليون جنيه منحًا للجمعيات الأهلية.



ونوه بأن هذه أول حزمة هبات بعد إقرار القانون واللائحة، وهذا يدل على حرص الدولة على تطبيق القانون والمرونة التي يتمتع بها قانون "ممارسة العمل الأهلي" الذي يسمح للجمعيات الأهلية بأن تكون شريك للدولة بتحقيق التنمية وأغراضها، لافتا إلى أن هناك معايير يجب أن يتم توافرها للموافقة على المنح المقدمة للجمعية ومتابعتها بهدف وصولها للمستحقين.



وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتأكد من الجمعية، والأنشطة، وأن المجتمع في حاجة ماسة لتطبيقها وعقب الموافقة يتم مراقبة صرفها في الغرض المخصص لها، لافتا إلى أن هذه المنح التي تمت الموافقة عليها تعمل في إطار تطوير التعليم، بناء المدارس والمعاهد التعليمية، حالات الإغاثة والكوارث ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأمور صحية خاصة بمواجهة ختان الإناث، وتحسين مستوى المعيشة بخلاف مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

