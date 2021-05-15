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ننشر رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 بالمملكة العربية السعودية (أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي)

السبت 15/مايو/2021 - 07:15 م
المساعدة المقطوعة 1442
المساعدة المقطوعة 1442
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ننشر رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 بالمملكة العربية السعودية (أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي)

ننشر لكم آخر المستجدات حول موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وهو من البرامج الهامة في المملكة العربية السعودية وقد أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تقديم الدعم للمواطنين الذين ينتمون للطبقات المتوسطة والتي تأثرت مستوى معيشتها بسبب الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها المملكة ضمن رؤية السعودية عام 2030، فقد أدت هذه الإصلاحات لارتفاع أسعار غالبية السلع الأساسية.

الاستعلام عن  المساعدة المقطوعة 1442
تهدف مقطوعة الضمان الاجتماعي إلى مساعدة الأسر محدودة الدخل للعيش بحياة كريمة وقد بلغت قيمة هذه المساعدات 36 الف ريال سعودي ولكي يتمكن أي مواطن من التسجيل في المقطوعة لابد من توافر الشروط التالية والتي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألا وهي:

- أن يكون المواطن المتقدم سعودية الجنسية ولا يقل عمره عن 35 عام واكثر.
- لا يود الراتب الشهري لهذا المتقدم عن 2000 ريال سعودي.
- ألا يمتلك المواطن أي سجل تجاري في المملكة العربية السعودية.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة
لن يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحدد لنزول المساعدات المقطوعة في حسابات المواطنين من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أنها هي الجهة المسئولة عن كل ما يخص لمقطوعة، ويمكنكم معرفة موعد الرصف من خلال الرابط التالي https://hrsd.gov.sa/ar وهو الموقع الرسمي للوزارة أو عبر الصفحة الرسمية على تويتر.

كما يتمكن المواطنون السعوديين من الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية ومتابعة حالة الطلب المُقدم بالإضافة إلى التقديم على المساعدات المقطوعة في المملكة العربية السعودية، وقد أكدت الوزارة أن المساعدات يتم رصفها حسب حالة الطلب ولن يتم الصرف بشكل شهري، او سنوي او كل ثلاثة أشهر.

ننشر رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 بالمملكة العربية السعودية (أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي)

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