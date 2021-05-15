الصحة تكشف عدد المسجلين لتلقي لقاحات فيروس كورونا

قال آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك إقبال وتفاعل كبير من قبل المواطنين على الموقع الالكتروني للتسجيل لتلقي اللقاحات، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين حتى الآن وصل إلى 2 مليون و600 ألف شخصًا.



وأضاف "صلاح" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن عدد المواطنين الذين تلقوا رسالة لتلقي اللقاح وصل إلى مليون و500 ألف شخصًا، موضحًا أن ما تم تطعيمهم بالفعل وصل إلى ما يقرب من 970 ألف شخصًا حتى الآن.



وأشار إلى أن التسجيل عبر الموقع الالكتروني خطواته سهلة وبسيطة ولا يحتاج إلى بعض المعلومات البسيطة والطبية، مؤكدًا أن إرسال الرسالة لتلقي التطعيم يعتمد على عدد الأمراض المزمنة التي تم تسجيلها للمواطن، فالحصول على اللقاح ليس بأسبقية التسجيل ولكن بخطورة الحالة الصحية.



وأوضح أن الوزارة بدأت في البداية بـ40 مركز لتلقي اللقاح، ثم 90 مركز وبعدها 139 مركز حتى وصل إلى 400 مركز حاليًا، لافتًا إلى الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز تلقي اللقاحات بأرض المعارض والذي يضم 100 مركز ومن خلاله سيتم سحب كل قوائم الانتظار في القاهرة الكبرى والمعادي.

