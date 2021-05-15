فوز المجد وحوش عيسى والدلنجات والبترول فى القسم الثالث

أسفرت مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز المجد خارج ملعبه على القبارى بهدفين مقابل هدف حيث سجلا محمد سعد ومحمد ربيع هدفى المجد بينما سجل رجب برعى هدف القبارى الوحيد ليرتفع رصيد المجد إلى 54 نقطة ويحافظ على القمة ويتجمد رصيد القبارى عند 25 نقطة .





وفاز حوش عيسى على غزل كفر الدوار بهدفين دون رد سجلهما أحمد مخلص عمرو عبد الحميد .





وفاز المعمورة بقيادة محمود طه على نهضة العامرية بستة أهداف مقابل هدفين وجاءت أهداف المعمورة عن طريق خالد عبد السلام ، أحمد فاروق ، محمدأنور كما سجل محمد أحمد بيكو هدفين .





وفاز الدلنجات على دلفى بهدف دون رد سجله سلومه وبنفس النتيجة فاز اسكندرية البترول على الترام وسجل سعيد بودو هدف البترول .





وفاز مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى بخمسة أهداف مقابل هدفين وجاءت أهداف المياه عن طريق خالد علي هدفين والإفريقى بارى هدفين ومحمد الجامده هدف .

وتعادل بدر مع العبور بهدف لكل فريق حيث سجل عبد المنعم صبرى هدف بدر ومحمد عبد الستار هدف العبور .





وبهدفين لكل فريق تعادلا رشيد مع إيتاى البارود حيث سجلا ايتو ومحمد صلاح هدفى رشيد بينما سجلا رامى موسى وإيفونا هدفى إيتاى البارود .





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى:

1 - المجد. 54 نقطة

2- اسكندرية للبترول 47 نقطة

3- الدلنجات 47 نقطة

4 - المعمورة 42 نقطة

5 - دلفى 40 نقطة

6- نهضة العامرية 38 نقطة

7- مياه البحيرة 36 نقطة

8 - الترام 34 نقطة

9 - إيتاى البارود 29 نقطة

10 - بدر 26 نقطة

11- العبور 26 نقطة

12- القبارى 25 نقطة

13 - حوش عيسى 25 نقطة

14 - غزل كفر الدوار 23 نقطة

15 - كفر بولين 16 نقطة

16 - رشيد 8 نقاط .



